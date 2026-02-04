Haberler

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları! 5 Şubat Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, bekleniyor mu?

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları! 5 Şubat Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, bekleniyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 Şubat 2026 son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? Detaylar...

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

04.02.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 55,23 TL

Motorin TL/lt: 57,37 TL

Fuel Oil TL/Kg: 32,94 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu

Dünyanın gözü bu görüşmede! Yeri ve saati netleşti
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler! Hamaney'e tehdidi bu kez çok ciddi
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı

İşte milyarder sapık ile FETÖ elebaşının ortak noktası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

En-Nesyri bu kez ağlattı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

Galatasaray dur durak bilmiyor
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

En-Nesyri bu kez ağlattı
Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer