Haberler

28 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı?

28 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Kasım son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları her gün gece yarısından sonra düzenlenmekte. İşte benzine, motorine, mazota, LPG'ye zam ve indirim var mı, varsa ne zaman? Detaylar...

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

27.11.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 55,00 TL

Motorin TL/lt: 57,06 TL

Fuel Oil TL/Kg: 31,09 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
18. saniyede gol! Porto kendi sahasında şov yaptı

18. saniyede gol! Rakibini darmaduman ettiler
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Melis Sezen, cansız mankenle dans etti

Ünlü oyuncunun cansız mankenle romantik anları: Erkeğim...
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.