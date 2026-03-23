23 Mart gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (23 MART 2026)

23 Mart itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Güncel verilere göre 1 gram gümüş 91,81 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasa hareketlerine bağlı olarak fiyatlar gün içinde dalgalanabilir.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş son 24 saatte %-4,96, son bir haftada %-19,96 değişim gösterdi. Ay bazında ise %-26,76 düşüş yaşanırken, yıllık artış %128,36 olarak kaydedildi. 23 Mart itibarıyla gram gümüş 87,01 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine, 02 Mart 2026 tarihinde ise 136,31 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Son dönemde gram gümüş, dalgalı bir seyir izliyor. 23 Mart itibarıyla belirgin bir geri çekilme gözlemleniyor ve düşüş eğiliminin sürdüğü dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kurları ve yatırımcı talebi fiyatları belirlemeye devam ediyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim aracı hem de kısa vadeli yatırım alternatifi olarak değerlendiriliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatları doğrudan etkilerken, yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi amacıyla gümüşe yöneliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar göz önüne alındığında temkinli hareket etmek önem taşıyor.