2026 yılıyla birlikte konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde düşük faizli kredi seçenekleri yer almaya devam ediyor. Özellikle devlet destekli projeler arasında öne çıkan “İlk Evim Konut Kredisi”, hem faiz oranı hem de uzun vade imkânıyla dikkat çekiyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başladı mı? İlk Evim konut kredisinde şartlar neler, kimler yararlanabilir? Detaylar...

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI?

2026 yılının ilk aylarından itibaren kamuoyunda sıkça gündeme gelen yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi için hazırlık süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Plan kapsamında geliştirilen bu kredi paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik olarak şekillendirildi.

Söz konusu kredi modelinin yürürlüğe girebilmesi için yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu kapsamda hazırlanan düzenlemenin 2026’nın ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan teknik değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kampanyanın kesin başlangıç tarihi netlik kazanacak.

Kredinin kamu bankaları aracılığıyla sunulması planlanırken, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle geniş bir kesime hitap etmesi hedefleniyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDE ŞARTLAR NELER, KİMLER YARARLANABİLİR?

“İlk Evim Konut Kredisi” yalnızca belirli kriterleri sağlayan vatandaşlara sunulacak. Bu kapsamda öne çıkan başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru sahibinin ilk kez konut satın alacak olması gerekiyor

Üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması şartı aranıyor

Kredinin kullanılacağı şehirde ikamet edilmesi gerekiyor

Son bir yıl içinde konut satışı gerçekleştirilmemiş olması gerekiyor

Hisseli bir taşınmazda yüzde 50’den fazla pay sahibi olunmaması gerekiyor

Belirlenen gelir seviyesine uygun olunması ve bu durumun resmi belgelerle kanıtlanması gerekiyor

Bu şartlar doğrultusunda kredi paketinin özellikle ilk kez ev sahibi olacak dar ve orta gelir grubuna hitap etmesi amaçlanıyor. Devlet destekli model, konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

“İLK EVİM” KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Krediye olan ilginin artmasında en önemli etkenlerden biri de düşük faiz oranına bağlı olarak ortaya çıkan ödeme avantajı. Mevcut piyasa koşullarında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,49 seviyelerinde seyrederken, bu oranla kullanılan kredilerde geri ödeme tutarları oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

Örneğin, güncel faiz oranlarıyla 1 milyon TL tutarında bir kredi kullanıldığında toplam geri ödeme yaklaşık 3,5 milyon TL’yi bulabiliyor. Ancak “İlk Evim Konut Kredisi” kapsamında planlanan yüzde 1,20 sabit faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan örnek hesaplamalar önemli bir fark ortaya koyuyor.

Bu kapsamda:

1 milyon TL kredi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL seviyesinde hesaplanıyor

Toplam geri ödeme ise yaklaşık 2.445.701 TL olarak öngörülüyor

Bu tabloya göre, düşük faizli kredi modeli sayesinde yaklaşık 1 milyon TL’ye varan bir maliyet avantajı sağlanabileceği görülüyor. Uzun vade seçeneği de aylık ödeme yükünü azaltarak daha sürdürülebilir bir finansman planı sunuyor.

Kredi üst limitinin 2 milyon TL üzerinde artırılabilmesine yönelik çalışmalar da gündemde yer alıyor. Bu durum, özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle krediye erişimi daha esnek hale getirebilir.