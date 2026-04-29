1 Mayıs kuyumcular kapalı mı, açık mı 2026? Kuyumcular çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken kuyumcuların çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle altın alım-satımı yapacak olanlar, o gün hizmet verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

1 MAYIS KUYUMCULAR KAPALI MI?

1 Mayıs’ta kuyumcuların çalışma durumu, diğer birçok özel sektör işletmesinde olduğu gibi sabit bir kurala bağlı bulunmuyor. Resmi tatil kapsamında yer alan bu günde kuyumcuların açık ya da kapalı olması tamamen işletme sahiplerinin tercihine göre şekilleniyor. Bu nedenle şehirden şehre hatta aynı semtteki kuyumcular arasında bile farklı uygulamalar görülebiliyor. Özellikle planlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların bu değişkenliği göz önünde bulundurması gerekiyor.

Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren kuyumcuların büyük bölümü, AVM’lerin açık olması nedeniyle 1 Mayıs’ta da hizmet vermeyi sürdürüyor. Genellikle sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık kalan bu işletmeler, gün boyunca müşteri kabul edebiliyor. Turistik bölgelerde ve yoğun ticari hareketliliğin yaşandığı çarşılarda yer alan kuyumcular da benzer şekilde günün belirli saatlerinde hizmet vermeyi tercih edebiliyor.

Mahalle aralarında ya da küçük çarşılarda bulunan kuyumcuların çalışma düzeni ise daha değişken bir tablo çiziyor. Bazı işletmeler günü tamamen tatil olarak değerlendirirken, bazıları ise öğle saatlerinden sonra açılarak sınırlı süreyle hizmet sunuyor. Kapalıçarşı gibi tarihi ticaret merkezlerinde ise esnafın önemli bir kısmının günü tamamen kapatmak yerine kısmi çalışma düzenine yönelmesi bekleniyor.