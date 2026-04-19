1. LİG PUAN DURUMU: Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi?

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken heyecan zirveye ulaştı. Zirve mücadelesi, play-off hattındaki rekabet ve kümede kalma savaşı, futbolseverlere yoğun bir tempo sunarken özellikle üst sıralarda dengeler büyük ölçüde netleşmeye başladı. Peki, Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi mi? Süper Lig'e hangi takımlar yükseldi? Detaylar...

ERZURUMSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ Mİ?

Erzurumspor, gösterdiği üstün performans sayesinde Süper Lig biletini erken alan takım oldu. Sezon boyunca sergilediği dengeli oyun, güçlü savunma organizasyonu ve kritik anlarda alınan galibiyetler, bu başarıyı kaçınılmaz hale getirdi.

Özellikle ligin son haftalarına girilirken rakipleriyle arasındaki puan farkını açması, takım üzerindeki baskıyı minimuma indirdi. Bu durum, Erzurumspor’un kalan maçlara daha rahat çıkmasını sağlarken, şampiyonluk yolunda hata yapma riskini de azalttı.

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e yükselme yarışı henüz tamamen sonuçlanmış değil. Erzurumspor’un dışında, doğrudan yükselmeyi garantileyen başka bir takım bulunmuyor. Ancak ligde kalan haftalar, bu sorunun yanıtını netleştirecek.

Erokspor ve Amedspor başta olmak üzere üst sıralardaki ekipler, Süper Lig’e çıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu takımların performansı, önümüzdeki hafta oynanacak kritik karşılaşmalarla birlikte belirleyici olacak. Özellikle ikinci ve üçüncü sıralar arasındaki puan farkının oldukça dar olması, yarışın son ana kadar süreceğini gösteriyor.

Play-off hattı ve doğrudan yükselme potası arasındaki rekabet, ligin heyecan dozunu artıran en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle kalan maçlar, sadece puan tablosunu değil, takımların sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını da belirleyecek.

Sonuç olarak Erzurumspor Süper Lig biletini cebine koymuş durumda. Ancak diğer iki takımın kim olacağı sorusu, futbolseverlerin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalar, bu sorunun kesin yanıtını verecek ve 1. Lig sezonu unutulmaz bir finalle noktalanacak.

1.LİG PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig’de 19 Nisan itibarıyla oluşan güncel puan durumu şu şekilde sıralanıyor:

Erzurumspor – 79 puan

Erokspor – 73 puan

Amedspor – 72 puan

Çorum – 67 puan

Bodrumspor – 63 puan

Pendikspor – 59 puan

Bandırmaspor – 56 puan

Keçiörengücü – 54 puan

Manisa FK – 52 puan

Sivasspor – 50 puan

Vanspor – 49 puan

Iğdır FK – 49 puan

Sarıyerspor – 46 puan

İstanbulspor – 46 puan

Boluspor – 45 puan

Ümraniyespor – 43 puan

Serikspor – 36 puan

Sakaryaspor – 34 puan

Hatayspor – 11 puan

Adana Demirspor – -57 puan