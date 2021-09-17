Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yoğun ilgiden dolayı demeç vermekte zorlandı. Siyah-Beyazlıl taraftarlar, Norveçli golcüye sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak yıldız futbolcu bundan keyif aldı. Haaland, meşhur 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Siyah-Beyazlı takıma davet edildi. Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, duraklamak zorunda kaldı. Ayrıca Haaland, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kartal taraftarını 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı devam ediyor. Şimdi de Erling Haaland Siyah-Beyazlı takıma davet edildi. Dortmund'un dünyaca ünlü golcüsü, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Uefa TV'ye röportaj veriyordu ama yoğun ilgiyle karşılaştı.

O DA KULLANMIŞTI

Sosyal medyada bir hayli fazla mizahi paylaşımlar yapan Haaland, Beşiktaş'ın dillere pelesenk olmuş bu sloganını arkadaşlarına çok kullanmıştı. Haaland, bu sloganı Beşiktaş taraftarından duyunca gülmeye başladı. Ardından Haaland, cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi
Haberler.com - Spor Haberleri
Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

 Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi

Beşiktaş, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı ama bu sonuca etki etmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Milliyetçi:Belki 38 yaşında gelir oda belki
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Göksel Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Okan Buruk Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Abdullah Avcı Güzel Sözler Kerem Aktürkoğlu Hakan Binbaşgil Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:02:15. #1.11#