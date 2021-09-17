Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi

Kartal taraftarını 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı devam ediyor. Şimdi de Erling Haaland Siyah-Beyazlı takıma davet edildi. Dortmund'un dünyaca ünlü golcüsü, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Uefa TV'ye röportaj veriyordu ama yoğun ilgiyle karşılaştı.

O DA KULLANMIŞTI

Sosyal medyada bir hayli fazla mizahi paylaşımlar yapan Haaland, Beşiktaş'ın dillere pelesenk olmuş bu sloganını arkadaşlarına çok kullanmıştı. Haaland, bu sloganı Beşiktaş taraftarından duyunca gülmeye başladı. Ardından Haaland, cep telefonuyla bu anları kaydetti.

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