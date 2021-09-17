Siyah-Beyazlı taraftarları çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına bakın nasıl karşılık verdi
Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından yoğun ilgiden dolayı demeç vermekte zorlandı. Siyah-Beyazlıl taraftarlar, Norveçli golcüye sevgi gösterilerinde bulundu. Ancak yıldız futbolcu bundan keyif aldı. Haaland, meşhur 'Come to Beşiktaş' sloganıyla Siyah-Beyazlı takıma davet edildi. Tezahüratlardan dolayı dikkati dağılan Haaland, duraklamak zorunda kaldı. Ayrıca Haaland, bu anları cep telefonuyla kaydetti.
Kartal taraftarını 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı devam ediyor. Şimdi de Erling Haaland Siyah-Beyazlı takıma davet edildi. Dortmund'un dünyaca ünlü golcüsü, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Uefa TV'ye röportaj veriyordu ama yoğun ilgiyle karşılaştı.
O DA KULLANMIŞTI
Sosyal medyada bir hayli fazla mizahi paylaşımlar yapan Haaland, Beşiktaş'ın dillere pelesenk olmuş bu sloganını arkadaşlarına çok kullanmıştı. Haaland, bu sloganı Beşiktaş taraftarından duyunca gülmeye başladı. Ardından Haaland, cep telefonuyla bu anları kaydetti.
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