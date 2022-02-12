GZT Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 12 Şubat Cumartesi Süper Lig GZT Giresunspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Giresunspor - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı bitti mi? Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 12 Şubat Giresunspor - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!
Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.
Giresunspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Giresunspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 30. dakika : Enner Valencia
- 53. dakika : Dimitrios Pelkas
Giresunspor'un golleri:
- 2. dakika : Francisco Leonel Machado
MAÇ SONUCU : GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE
Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
ALPER ÇETİN(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
MEHMET YAVUZ(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)