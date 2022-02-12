GZT Giresunspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Cumartesi Giresunspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

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GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

30. dakika : Enner Valencia

53. dakika : Dimitrios Pelkas

Giresunspor'un golleri:

2. dakika : Francisco Leonel Machado

MAÇ SONUCU : GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)

MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

ALPER ÇETİN(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

MEHMET YAVUZ(Temsilci)

SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)

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