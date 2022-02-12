GZT Giresunspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Cumartesi Giresunspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Giresunspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Giresunspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Giresunspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 12 Şubat Giresunspor - Fenerbahçe maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.
Giresunspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Giresunspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 2-1 Fenervahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 30. dakika : Enner Valencia
- 53. dakika : Dimitrios Pelkas
Giresunspor'un golleri:
- 2. dakika : Francisco Leonel Machado
MAÇ SONUCU : GİRESUNSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)
SÜLEYMAN ÖZAY(2. Yardımcı Hakem)
MERT GÜZENGE(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
ALPER ÇETİN(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
MEHMET YAVUZ(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)