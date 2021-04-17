GZT Giresunspor 3-0

STAT: Yeni AdanaHAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ata Yıldırım (xx)ADANA DEMİRPOR: Muhammed (xx)- Tayyip (xx), Sinan (xxx) (Dk. 76 İsmail (?), Okan (xx) (Dk. 88 Semih (?), Pa Dibba (xx) (Dk.76 Volkan (?), Ezeh (xxx)(Dk. 56 Emircan (xx), Kaan (xx), Hasan (xxx),Sedat (xx)(Dk.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ata Yıldırım (xx)

ADANA DEMİRPOR: Muhammed (xx)- Tayyip (xx), Sinan (xxx) (Dk. 76 İsmail (?), Okan (xx) (Dk. 88 Semih (?), Pa Dibba (xx) (Dk.76 Volkan (?), Ezeh (xxx)(Dk. 56 Emircan (xx), Kaan (xx), Hasan (xxx),Sedat (xx)(Dk. 45 Yunus (xx), Gökhan (xx), Rassoul (xx)GZT GİRESUNSPOR: Tolgahan (x)- Hüsamettin (xx)(Dk. 58 Kerem (x), Mehmet (xx), Eren (xx) (Dk. 79 Muhammed(?), Nalepa (xx), Balde (xx), Sadi (x)(Dk. 45 Uzodimma (x), Sergen (xx), Junior (x) (Dk. 37 Erol (xx), Hayrullah (xx), Caner (xx)GOLLER: Dk. 11 Ezeh, Dk. Dk. 37 Sinan, Dk. 41 Hasan (P) (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor) - Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek, 2'nci sıradaki yerini korudu.

11'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan pasını Ezeh'e verdi. bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada Adana Demirspor'da Gökhan aldığı topla ceza sahası içerisine kadar girip, şutunu çekti. Top az farkla auta gitti.37'nci dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ezeh'in ara pasıyla topla buluşan Sinan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.41'inci dakikada Hüseyin'den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Ezeh, ceza alanı içerisinde Salih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Hasan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.İlk yarı Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 49'uncu dakikada Giresunspor'da kazanılan kornerde Nalepa ortasını yaptı. Ceza sahası dışındaki Erol'un sert şutunda kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.66'ncı dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya pasını gönderdi. Pa Dibba'nın topuk pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Sinan'ın sert şutunda, kaleci Tolgahan son anda topu kornere çeldi.77'nci dakikada Adana Demirspor'da İsmail, ceza sahası içerisinde buluştuğu topla kaleye doğru hamle yaptı. Kaleci Tolgahan İsmail'e izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI