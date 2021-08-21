GZT Giresunspor: 2-0
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan KarabalcıkKASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Eysseric (Dk. 62 Travnik), Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Ahmet Engin), Jorgensen (Dk.
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan KarabalcıkKASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Eysseric (Dk. 62 Travnik), Sadiku, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Ahmet Engin), Jorgensen (Dk. 75 Umut Bozok)GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Serginho, Diabate (Dk. 67 Umut Nayir), Balde (Dk. 67 Doukara)GOLLER: Dk. 14 Jorgensen, Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Mortadha, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa) - Diabate, Flavio, Douglas (GZT Giresunspor)Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği GZT Giresunspor'u Jorgensen ve Umut Bozok'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. GZT Giresunspor ise 2'nci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.14'üncü Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin orta sahada kaptırdığı topu önünde bulan Jorgensen ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Okan'dan dönen topu takip eden Jorgensen, Okan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.24'üncü dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Diabate'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.54'üncü dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Serginho'nun ortasında kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içerisine yükselen topu önünde bulan Pelupessy'nin sert şutuna Balde'nin dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.88'inci dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.90+2'nci dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in arapasıyla ceza sahası içerisine giren Umut Bozok'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan'ın sağından filelere gitti: 2-0.Karşılaşmada başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar