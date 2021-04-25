GZT Giresunspor: 0-0
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GZT Giresunspor: 0-0

GZT Giresunspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Erkan Akbulut (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Yusuf Yalçın (xx) (Dk. 75 Muzaffer xx), Rahmi (xx), Kahraman (xxx), Furkan (xxx), Oğulcan (xxx), Emre (xx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Erkan Akbulut (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Yusuf Yalçın (xx) (Dk. 75 Muzaffer xx), Rahmi (xx), Kahraman (xxx), Furkan (xxx), Oğulcan (xxx), Emre (xx) (Dk. 90 Yiğithan), Recep (xx), Metehan (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 75 Hüsamettin x), Enis (x)GZT GİRESUNSPOR: Onurcan (xx) - Hayrullah (xxx), Erol Can (xxx), Sadi (xxx), Hüsamettin (xx), Nalepa (x) (Dk. 67 Caner Hüseyin x), Mehmet (xx), Traore (x) (Dk. 90 Muhammed Himmet), Eren (x) (Dk. 79 Kerem x), Uzodimma (xx), Balde (x)SARI KARTLAR: Rahmi, Enis (Altınordu), Hayrullah (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, 32'nci haftada konuk ettiği şampiyonluk hedefindeki GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen İzmir ekibi 54 puana ulaşıp 6'ncı sıradaki yerini tehlikeye attı. Liderliği averajla Adana Demirspor'a kaptıran Giresunspor ise 64 puana ulaşıp 2'nci sıraya geriledi.20'nci dakikada Altınordu atağında soldan Oğulcan yerden ortaladı, kale önündeki Enis'ten önce Giresunsporlu Sadi araya girerek tehlikeyi önledi.25'inci dakikada Metehan'ın sol çaprazdan sert şutunda savunmadan seken top kaleci Onurcan'ın kucağında kaldı.45+1'inci dakikada Giresunsporlu Traore'nin sağ çaprazından kullandığı frikikte kaleci Erhan gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.47'nci dakikada ev sahibi ekipten Enis'in ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.55'inci dakikada soldan Giresunsporlu Eren'in pasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Traore kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.62'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Metehan'ın vuruşunda kaleci Onurcan topu ayağıyla kornere çeldi.

73'üncü dakikada Hayrullah'ın aşırtma pasında ceza sahasına giren Balde bekletmeden vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka 0-0 sona erdi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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