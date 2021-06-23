GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi

GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYODER, 21'inci olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi.

Geçen yıl yönetim kurulu kararı ile GYODER Başkanlığı'nı üstlenen Mehmet Kalyoncu, genel kurulda, oy birliği ile yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Yeni yönetim kurulu (asil) üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Kalyoncu (başkan), Neşecan Çekici (başkan yardımcısı, sayman), Ayla Heyfegil (başkan yardımcısı), Sertac Karaağaoğlu (başkan yardımcısı), Tuğra Gönden (başkan yardımcısı), Avi Alkaş, Vedat Aşçı, İnanç Kabadayı, Hakan Gedikli, Zeki Akbal, Ahmet Cangöz, Murat Kader, Hasan K. Bolat, Cem Yılmaz, Özen Kuzu, Mert Boysanoğlu, Yağmur Yaşar, Musa Aykaç, Umut Durbakayım, Zeynep Torun, Mustafa Özkan."

"Hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirterek, yeni hedefler doğrultusunda GYODER'in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini kaydetti.

Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok. Biz bu yeni dünyaya hazırlanmanın, '3T' olarak kısalttığımız prensiplerle (tabiat, teknoloji ve tasarım) güçlendirilmiş bir kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sektörümüzün doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket etmesi ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje, kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın gerçekleştirilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Tolga Yüce Şeyma Subaşı
Spor Cristiano Metin Oktay Merih Demiral Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GYODER Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kalyoncu seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:56:40. #1.16#

title