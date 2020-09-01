Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Ünlü spor spikeri Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi Mirko Manola'nın sulu şakasına maruz kaldı. Üvey abisi tarafından havuza itilen güzel spiker o anları sosyal medyadan paylaştı.

İtalya'nın gözde spor spikerlerinden Diletta Leotta'nın üvey ağabeyi Mirko Manola, şaka amaçlı olarak güzel spikeri suya attı.

Üvey ağabeyi ile spor yapan ve kendini bir anda suda bulan Leotta, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leotta yaptığı paylaşıma "Seninle bir daha asla spor yapmayacağım" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Güzel spikerin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.