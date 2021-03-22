Güzel modele ahlaksız teklif! Dünyaca ünlü tenisçiyi baştan çıkarması istendi

Sırp model Natalija Scekic, dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'i baştan çıkarması için için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı. Scekic bir iş adamından bu teklifi aldığını söylerken, "Benden, Novak Djokovic ile buluşup, onu baştan çıkarmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi istedi. Her şeyin ayarlandığını, 60 bin euro ödeme alacağımı ve dünyada istediğim bir yere gideceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

Tenis tarihinin en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen ve 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokevic'e yapılmak istenen şantaj girişimi açığa çıktı. Model Natalija Scekic, Sırp tenisçi ile birlikte olma karşılığında kendisine bir adam tarafından 60 bin euro önerildiğini söyledi.

"AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

Teklifin bir şaka olduğunu düşünen fakat sonradan olayın ciddiyetini anlayan model, "Tanıdığım bir adam beni aradı, ciddi bir iş adamıydı. Benimle buluşmak istedi ve iş konuşacağız sandım. Konuştukça işin rengi ortaya çıktı. Benden, Novak Djokovic ile buluşup, onu baştan çıkarmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi istedi. Her şeyin ayarlandığını, 60 bin euro ödeme alacağımı ve dünyada istediğim bir yere gideceğimi söyledi. Şaka olduğunu düşündüm ancak ciddiydi. Aşağılanmış hissettim, umarım bunu Novak'a yapacak kimseyi bulamamıştır. O gerçek bir aile adamı." açıklamasını yaptı.