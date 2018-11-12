Güzel Gelecek Gençlerle Gelecek

LONDRA'nın kuzeyindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi'nde Türk Gençlik Birliği'nin kurulmasında öncülük eden gençlerle buluşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gençleri kutladı ve yapacakları her türlü çalışmaya destek vereceklerin söyledi. Gençlik Birliği'nden Ataoğlu'na İngiltere'de doğan ya da okumaya gelen gençlerin Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edip kültürel değerlerine sahip çıkmaları için öneriler sunuldu. Bunlar arasında gençlere yönelik ekoturizm paketleri de yer aldı.

İNDİRİM VE KAMPANYA İSTEDİ

Amaçlarının özellikle bu ülkede doğup büyüyen gençlere kendi kültürlerini ve tarihlerini tanıtmak olduğunu ifade eden KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, Londra'daki Kıbrıslı Türk tur operatörleri ile temasa geçilmesi ve Kıbrıslı Türk öğrenciler için belirli dönemlerde indirim kampanyası istedi. Horozoğlu, "Güzel bir gelecek, gençlerle gelecek" diyerek gençler için yapılacakların önemine dikkat çekerken Bakan Ataoğlu da yapılacak her türlü çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tolga Özkum, Bakan Fikri Ataoğlu, Nafiya Horozoğlu ve Mustafa Aşık (soldan- sağa)