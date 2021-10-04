Güven Yalçın, bir anda nasıl Ronaldo'ya dönüştü? İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi

Siyah-Beyazlılar'da Güven Yalçın fırtınası esiyor. Batshuayi'nin alternatifinin olmadığı hakkında yapılan tartışmalarda bir anda sahneye çıkan Güven, herkesi şaşırttı. Altay deplasmanında ve Sivas maçında tüm gollere imza atan Güven, Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü.

"EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIM"

Sergen Yalçın, Güven hakkında yaz döneminde, "En büyük başarısızlığım onu hayata döndürememek. Çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Daha fazla faydalanabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Sabah'ın haberine göre Güven; hayatında 6 maddelik bir değişim sürecine girdi.

İşte Güven'in değişim maddeleri:

1 -Menajerlik şirketini değiştirdi.

2- Bireysel performans antrenörü tuttu.

3- Yaz dönemi; kondisyon, fizik, güç ve teknik olmak üzere çalışmalar yaptı.

4- Beslenme üzerine profesyonel destek aldı.

5- Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı.

6- A Milli Takım'a çağırılmaması ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine yazılmaması kendisini hırslandırdı.

Haberler.com - Spor Haberleri