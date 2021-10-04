Güven Yalçın, bir anda nasıl Ronaldo'ya dönüştü? İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
Sakatlıklardan sonra mecburen şans bulan Güven Yalçın, son 2 maçta Beşiktaş'ı sırtlayan isim oldu. Sivas'a da muhteşem bir vole golü atan Güven, hakkında 'Cristiano Ronaldo' benzetmeleri yapıldı. Güven Yalçın, idolü gördüğü Ronaldo'nun da sevinçlerini yapıyor. Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan Güven, uykusundan beslenmesine kadar her şeyi değiştirdi. Sergen Yalçın'a verdiği sözü tuttu.
Siyah-Beyazlılar'da Güven Yalçın fırtınası esiyor. Batshuayi'nin alternatifinin olmadığı hakkında yapılan tartışmalarda bir anda sahneye çıkan Güven, herkesi şaşırttı. Altay deplasmanında ve Sivas maçında tüm gollere imza atan Güven, Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü.
"EN BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIM"
Sergen Yalçın, Güven hakkında yaz döneminde, "En büyük başarısızlığım onu hayata döndürememek. Çok yetenekli ve kaliteli bir futbolcu. Daha fazla faydalanabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.
HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Sabah'ın haberine göre Güven; hayatında 6 maddelik bir değişim sürecine girdi.
İşte Güven'in değişim maddeleri:
1 -Menajerlik şirketini değiştirdi.
2- Bireysel performans antrenörü tuttu.
3- Yaz dönemi; kondisyon, fizik, güç ve teknik olmak üzere çalışmalar yaptı.
4- Beslenme üzerine profesyonel destek aldı.
5- Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı.
6- A Milli Takım'a çağırılmaması ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine yazılmaması kendisini hırslandırdı.