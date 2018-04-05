Güven Kuzu Siirt Tso Başkanı Seçildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STS) Başkanı Güven Kuzu, 5'inci kez oda başkanı seçildi.

Siirt TSO toplantı salonunda sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 16.00'da sona erdi. 724 üyenin oy kullandığı seçimde Güven Kuzu, 423 oy alarak 11 meslek örgütünün yer aldığı sandıktan 9'unda birinci çıktı. Barış Erden ise 269 oy alarak bir sandıkta birinci çıkmayı başardı. 7 nolu sandıkta ise her iki adayın 26'şar oy alması üzerine yapılan kurada Barış Erden kazandı. Kuzu, bu seçim sonuçlarıyla 5'inci kez başkan seçildi. - SİİRT