Guti'nin Real Madrid Yılları Eski İspanyol futbolcu Guti Hernandez, altyapısında yetiştiği dünya devi Real Madrid'in formasını 1996-2010 yılları arasında giydi. Üstün yeteneği ve saha görüşüyle Real Madrid'in altı senede üç Şampiyonlar Ligi kazanmasında önemli rol oynayan ve 2000'li yıllarda Real Madrid'i temsil eden bayrak isimlerden biri olan Guti, 14 sezon boyunca 542 maça çıktı ve 77 gol atıp 90 asist yaptı. Kariyerinin sonunda yolu Beşiktaş'la Türkiye'ye de düşen Guti'nin Real Madrid'deki en iyi anları ekranlarınızda!

Eski İspanyol futbolcu Guti Hernandez, altyapısında yetiştiği dünya devi Real Madrid'in formasını 1996-2010 yılları arasında giydi. Üstün yeteneği ve saha görüşüyle Real Madrid'in altı senede üç Şampiyonlar Ligi kazanmasında önemli rol oynayan ve 2000'li yıllarda Real Madrid'i temsil eden bayrak isimlerden biri olan Guti, 14 sezon boyunca 542 maça çıktı ve 77 gol atıp 90 asist yaptı. Kariyerinin sonunda yolu Beşiktaş'la Türkiye'ye de düşen Guti'nin Real Madrid'deki en iyi anları ekranlarınızda! Kaynak: Dugout