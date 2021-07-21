Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı
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Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Vitor Pereira, takımına 3-4-3 sistemini ezberletmeye çalışıyor. 4-2-3-1 düzeninin klasikleştiği Türk futbolunda Pereira, bu algıyı yıkmak için farklı bir oyun anlayışı getirmeyi amaçlıyor. Pereira, topun geriden hızlı ve teknik bir oyuncu ile sokmak istediği için Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatıyor.

Vitor Pereira'nın savunmadaki prensi Luiz Gustavo. 4-2-3-1 düzenini tarihe gömmek isteyen Portekizli hoca, hazırlık sürecinde futbolcularına 3-4-3 sistemini ezberletmeye çalışıyor. Bu düzende stoper oyuncularının teknik ve hızlı olması gerekiyor. Kadroda bu role en uygun isim olan futbolcu ise Luiz Gustavo.

Gustavo'yu sevmediği bölge olan stoperde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı

ORTA SAHA DİNAMİZMİNİ KAYBEDİYOR

İki gün sonra 34 yaşına girecek olan Luiz Gustavo, geçen sezon orta sahada gösterdiği performans sonrası yedek kulübesine çekilmişti. Gustavo'nun dinamizmini kaybettiği ve hücum futboluna katkı sağlayamadığı da ortaya belirgin şekilde çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu defansta oynamak istemediği için Fenerbahçe'de olduğu gibi diğer takımlardaki hocalarıyla da sorun yaşamıştı ancak yeni görevini artık sevmek zorunda.

Gustavo'yu sevmediği bölge olan stoperde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı

SİSTEMİN KİLİT İSMİ

Gustavo, üçlü stoperin merkezinde düşünülüyor. Sağ ve sol stoperde daha hızlı ve çevik isimler oynayacak. Szalai solda, Caulker ise sağ stoperde görev yapacak. Gustavo adeta çakılı adam olup geriden pas organizasyonunu kurgulayacak. Top takımdayken serbest şekilde orta sahaya yaklaşıp hücuma destek verecek.

Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı
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Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı - Haberler Spor
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