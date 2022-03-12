Güreşte iki bronz madalya geldi

U23 Serbest Stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde devam ediyor. Akşam seansında yapılan final ve 3-5'lik maçlarında üç sporcu, madalya için mindere çıktı. Milli sporcular bugünü iki bronz madalya ile tamamladı.

79 kiloda Abdulvasi Balta ve 65 kiloda Hamza Alaca bronz madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya için mindere çıkan Yusuf Demir rakibine yenilince Avrupa 5'incisi oldu. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise şampiyonayı Avrupa 7'ncisi olarak madalyasız bitiren sporcular oldu.