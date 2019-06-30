Güreşte 2 madalya

Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada 50 kiloda mindere çıkan Tuğba Demir, altın madalya elde etti.

Kızlar 33 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Edanur Ersoy, bronz madalyayı boynuna taktı.

Milli güreşçiler Nazar Kaya (46 kilo) ve Duygu Gen (62 kilo) ise 5'inci oldu.

Kaynak: AA