Güreş Milli takımına Kayseri'den 7 sporcu

Antalya'da düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Greko-Romen Milli Takım Seçmelerinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi ve Kayseri Şeker Spor takımları 1 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak Milli takıma 7 sporcu kazandırdı.

Antalya'da düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Greko-Romen Milli Takım Seçmelerinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi ve Kayseri Şeker Spor takımları 1 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak Milli takıma 7 sporcu kazandırdı.

U15 Küçük Yıldızlar Greko-Romen Milli Takım Seçmeleri Antalya'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Şekerspor Güreş Takımı sporcularından Yusuf Yazıcı 68kg'da 1., Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Abdurrahman Çakır 48kg'da 2., Bünyamin Aydın 57kg 2., Taha Çakmak 75kg 2., Ahmet Eroğlu 62kg 2., Abdulsamet Uçar 38kg 3. ve M. Mustafa Gül 52kg'da 3. oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, U15 Güreş Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza atarak derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı