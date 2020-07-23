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Güreş Federasyonu'ndan Çorum'daki güreş takımlarına minder desteği

Türkiye Güreş Federasyonu, Çorum'da faaliyet gösteren güreş takımlarına minder desteğinde bulundu.

Güreş Federasyonu'ndan Çorum'daki güreş takımlarına minder desteği
23.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:18

Türkiye Güreş Federasyonu, Çorum'da faaliyet gösteren güreş takımlarına minder desteğinde bulundu.

Federasyonun gönderdiği minder setleri Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül'ün katıldığı törenle temsilcilere dağıtıldı.Törene; Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül'ün yanı sıra Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile kulüplerin temsilcileri katıldı."BU MİNDERLERİN ÜZERİNDE İNŞALLAH SPORCU SAYISI ARTAR" Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül,Yalova'da yapılan toplantı sonrasında takımlara yardım desteğinde bulunma kararı aldıklarını belirterek, "Takımlara yardım yapılması gereğini az olur çok olur, güreşlerde yönetici kardeşlerimizin ve belediyelerimizin hem moral motivasyonunu hem de maddi olarak desteklenmesinin doğru olduğunu düşündük ve bununla ilgili bazı kararlar aldık. Asbaşkanlığımızın verdiği avantajla da Çorum'a yiğidin harman olduğu yere, güreşin gerçekten çok önemsendiği yerlere ilçemize ve ilimize karınca kararınca federasyon başkanımız ile görüşerek bu kararımızın olanaklarını sağladık. Buradan sonra başka illere de yardımlarımızı götüreceğim. Ama Çorum'a ve ilçelerine yaptığımız yardım farklı ve özel bir yardım. Bu minderlerin üzerinde inşallah güreş yapılır. Bu minderlerin üzerinde inşallah sporcu sayısı artar. Gönül şunu isterdi, bizim her ilçemizde bir güreş kulübümüz bulunsun, biz de daha fazla katkı daha fazla yardım yapmış olalım. Bu bizi daha çok memnun ederdi. İnşallah bundan sonra buradan söz vermiş olayım, ilçelerimizi ve ilimizi takip edeceğiz, sporcularımıza nerede, ne şekilde katkı sağlamamız gerekirse katkı sağlayacağız" dedi.

 


- Ankara

Kaynak: DHA

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