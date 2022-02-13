Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'ndan milli takım kampına ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 24-27 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Uluslararası Yaşar Doğu, Hamit Kaplan, Vehbi Emre Turnuvası'na hazırlanan Serbest Güreş A Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampa gelen Eroğlu, sporcularla bir süre sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin bu azmi bizi mutlu ediyor. Avrupa Şampiyonası öncesi yapılacak bu büyük turnuvada hepinize çok güveniyorum. Emek verirseniz, düzenli çalışırsanız, inanç ve yeteneğinizle şu minderde alamayacağınız hiçbir madalya yok. Büyük başarılara imza atacağınıza ve çok sayıda madalya alacağınıza yürekten inanıyoruz. Çektiğiniz çileleri ben de 18 sene yaşadım. O zorlu yolları çok iyi biliyorum ve sizleri anlıyorum. Ama el ele vererek her türlü zorluğu aşacak güçteyiz. Türk güreşi her zaman zirveye adaydır."