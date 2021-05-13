Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Gençler Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti
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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Gençler Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Gençler Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa'da kamp yapan Gençler Grekoromen Güreş Milli Takım kampına bayram ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa'da kamp yapan Gençler Grekoromen Güreş Milli Takım kampına bayram ziyaretinde bulundu.

Milli takım heyetiyle toplantı yaparak takımın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Aydın, ardından güreşçilerle bayramlaştı ve sohbet etti. Kendilerinden uluslararası şampiyonalarda madalya beklediğini belirten başkan Musa Aydın, "Sizler gelecekte bu ülkeyi olimpiyatlarda temsil edeceksiniz. Dolayısıyla çok çalışmanız gerekiyor. Bizler de üzerimize düşen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Tek bir amacımız var; o da Ata sporumuz olan güreşi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda her zaman zirveye taşımak. Bu yolda sizlere olan güvenimiz tam" dedi.

 


Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Gençler Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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