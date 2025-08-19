Futbolseverler, Gürcistan- Türkiye maçı ne zaman sorusuna net bir yanıt ararken, Türkiye'nin 2025 yılı milli maç takvimi de şekillenmeye başladı. Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman oynanacak sorusu, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ilk maçına ev sahipliği yapacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'nin deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacağı maç, millilerin grup yolculuğunun ilk adımı olacak. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman? Milli maç takvimi!

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Gürcistan ile yapacak. Bu kritik mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca EXXEN platformu üzerinden de takip edilebilecek.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Gürcistan deplasmanının ardından milliler, 11 Ekim 2025'te Bulgaristan ile bir diğer zorlu deplasman maçına çıkacak.