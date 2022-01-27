Güraçar'ın Karşıyaka'ya güveni tam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirlemesine rağmen düşme hattı sınırında olan Karşıyaka'da bu sezon Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek'ten sonra üçüncü teknik direktör olarak işbaşı yapan Erman Güraçar, takımın iyi bir kadroya sahip olduğunu ancak şimdiye kadar potansiyelini sahaya yansıtamadığını söyledi.

Son olarak bu sezon 2'nci Lig'de geçen yıl kümede tuttuğu Niğde Anadolu FK'yı çalıştıran, ismi daha önce de yeşil-kırmızılı ekiple anılan 47 yaşındaki Güraçar, "Karşıyaka'yı bu sezon defalarca izledim. İyi tanıdığım bir kadro var. Fatih Ergen, Kırıkkale'den eski öğrencim. Takımın sadece potansiyelini şimdiye kadar sahaya yansıtamadığını düşünüyorum" dedi.

Sezon başında kurulan kadrodan şimdiye kadar 11 futbolcu gönderip ara transferde 5 takviye yapan Karşıyaka'da illa yeni oyuncu alınmasının şart olmadığını belirten Erman Güraçar, "Belki 1 veya en çok 2 takviye yapabiliriz. Kadromuz yeterli. Elimizde iyi bir ekip var. Transferden çok artık takıma, takımın gerçek potansiyelini ortaya koymaya odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı. Kaf-Kaf, Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavında cumartesi günü Mardin 1969 Spor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.