Günün özeti

16.10.2019 18:05

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Barış Pınarı Haraketı'nda 8. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı operasyonunda 8. güne girildi. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 637'ye ulaştı.

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"Her gün birkaç Batılı lider harekatı durdurmamız için bizi arıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünlerde hemen her gün, hatta kimi günler birkaç tane Batılı lider Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmamız için bizi arıyor. Bu harekatı durdurun diyorlar ama bugüne kadar bizi teröristler tarafından ülkemize atılan 900'e yakın havan ve roketler için üzüntülerini bildirmek üzere kimse aramadı. Bizi bu saldırılarda hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere de kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın A Milli Takımımızın asker selamına soruşturma başlatmasına ilişkin, "Onu da şık bulmuyorum. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler" dedi.

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Bakan Soylu'dan yaptırım yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili soru üzerine FETÖ ile ilgili attığı tweet'e gönderme yaparak, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim" dedi.

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Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Mehmetçiğimizin kahramanca mücadele verdiği Barış Pınarı Harekatı 8. gününde devam ediyor. Harekata halkın desteği de oldukça büyük.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 44'üncü gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 44'üncü gününde de devam ediyor.

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Kredi kartından alınan komisyona sınırlama

Merkez Bankası, bankaların, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranını yüzde 1.6 ile sınırladı.

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Malatya'da sokak satıcılarına operasyon

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA