Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 4.758 0,49
BIST ANKARA 2.005 -0,11
BIST ANTALYA 1.337 -1,72
BIST BALIKESİR 1.214 -0,23
BIST BURSA 2.
08.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|4.758
|0,49
|BIST ANKARA
|2.005
|-0,11
|BIST ANTALYA
|1.337
|-1,72
|BIST BALIKESİR
|1.214
|-0,23
|BIST BURSA
|2.612
|-0,27
|BIST DENIZLI
|2.655
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|1.170
|-0,19
|BIST IZMIR
|2.408
|-1,07
|BIST KAYSERI
|5.576
|-0,67
|BIST KOCAELI
|2.387
|-0,71
|BIST KONYA
|1.694
|-1,34
|BIST TEKIRDAĞ
|7.121
|-0,49
Kaynak: AA