Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 4.758 0,49
BIST ANKARA 2.005 -0,11
BIST ANTALYA 1.337 -1,72
BIST BALIKESİR 1.214 -0,23
BIST BURSA 2.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
08.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 4.758 0,49
BIST ANKARA 2.005 -0,11
BIST ANTALYA 1.337 -1,72
BIST BALIKESİR 1.214 -0,23
BIST BURSA 2.612 -0,27
BIST DENIZLI 2.655 -0,18
BIST ISTANBUL 1.170 -0,19
BIST IZMIR 2.408 -1,07
BIST KAYSERI 5.576 -0,67
BIST KOCAELI 2.387 -0,71
BIST KONYA 1.694 -1,34
BIST TEKIRDAĞ 7.121 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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