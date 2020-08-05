Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 3.980 -1,62
BIST ANKARA 2.081 0,69
BIST ANTALYA 1.342 -2,09
BIST BALIKESİR 1.228 -0,07
BIST BURSA 2.
05.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|3.980
|-1,62
|BIST ANKARA
|2.081
|0,69
|BIST ANTALYA
|1.342
|-2,09
|BIST BALIKESİR
|1.228
|-0,07
|BIST BURSA
|2.588
|-1,40
|BIST DENIZLI
|2.345
|0,88
|BIST ISTANBUL
|1.144
|0,13
|BIST IZMIR
|2.364
|-0,07
|BIST KAYSERI
|5.361
|-0,94
|BIST KOCAELI
|2.278
|-0,24
|BIST KONYA
|1.400
|-5,67
|BIST TEKIRDAĞ
|7.174
|-0,79
Kaynak: AA