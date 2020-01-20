Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 256.381 0,80
BIST ANKARA 160.840 1,05
BIST ANTALYA 103.728 1,86
BIST BALIKESİR 119.631 -0,65
BIST BURSA 217.
20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.381
|0,80
|BIST ANKARA
|160.840
|1,05
|BIST ANTALYA
|103.728
|1,86
|BIST BALIKESİR
|119.631
|-0,65
|BIST BURSA
|217.944
|1,90
|BIST DENIZLI
|154.850
|0,95
|BIST ISTANBUL
|124.148
|0,86
|BIST IZMIR
|212.813
|1,92
|BIST KAYSERI
|534.537
|0,50
|BIST KOCAELI
|250.573
|0,91
|BIST KONYA
|97.627
|2,40
|BIST TEKIRDAĞ
|430.022
|1,21
Kaynak: AA