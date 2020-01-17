17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.181 -0,39 BIST ANKARA 158.554 -0,25 BIST ANTALYA 101.547 -1,16 BIST BALIKESİR 121.677 2,22 BIST BURSA 213.024 1,53 BIST DENIZLI 151.613 1,22 BIST ISTANBUL 122.790 0,09 BIST IZMIR 207.723 -0,28 BIST KAYSERI 522.673 0,39 BIST KOCAELI 249.418 0,09 BIST KONYA 95.333 -0,40 BIST TEKIRDAĞ 425.016 -1,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)