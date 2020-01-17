Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.181 -0,39
BIST ANKARA 158.554 -0,25
BIST ANTALYA 101.547 -1,16
BIST BALIKESİR 121.677 2,22
BIST BURSA 213.
17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|254.181
|-0,39
|BIST ANKARA
|158.554
|-0,25
|BIST ANTALYA
|101.547
|-1,16
|BIST BALIKESİR
|121.677
|2,22
|BIST BURSA
|213.024
|1,53
|BIST DENIZLI
|151.613
|1,22
|BIST ISTANBUL
|122.790
|0,09
|BIST IZMIR
|207.723
|-0,28
|BIST KAYSERI
|522.673
|0,39
|BIST KOCAELI
|249.418
|0,09
|BIST KONYA
|95.333
|-0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|425.016
|-1,17
Kaynak: AA