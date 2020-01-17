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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.181 -0,39
BIST ANKARA 158.554 -0,25
BIST ANTALYA 101.547 -1,16
BIST BALIKESİR 121.677 2,22
BIST BURSA 213.

17.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.181 -0,39
BIST ANKARA 158.554 -0,25
BIST ANTALYA 101.547 -1,16
BIST BALIKESİR 121.677 2,22
BIST BURSA 213.024 1,53
BIST DENIZLI 151.613 1,22
BIST ISTANBUL 122.790 0,09
BIST IZMIR 207.723 -0,28
BIST KAYSERI 522.673 0,39
BIST KOCAELI 249.418 0,09
BIST KONYA 95.333 -0,40
BIST TEKIRDAĞ 425.016 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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