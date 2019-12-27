Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.406 -0,14
BIST ANKARA 143.867 -0,58
BIST ANTALYA 88.867 2,00
BIST BALIKESİR 104.529 2,79
BIST BURSA 201.
27.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.406
|-0,14
|BIST ANKARA
|143.867
|-0,58
|BIST ANTALYA
|88.867
|2,00
|BIST BALIKESİR
|104.529
|2,79
|BIST BURSA
|201.255
|-0,22
|BIST DENIZLI
|141.686
|-0,81
|BIST ISTANBUL
|116.849
|0,12
|BIST IZMIR
|195.112
|0,33
|BIST KAYSERI
|464.174
|1,65
|BIST KOCAELI
|249.544
|0,66
|BIST KONYA
|99.397
|2,59
|BIST TEKIRDAĞ
|382.955
|0,78
Kaynak: AA