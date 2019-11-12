12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.777 1,00 BIST ANKARA 130.524 1,23 BIST ANTALYA 54.744 0,01 BIST BALIKESİR 84.789 3,33 BIST BURSA 167.897 0,63 BIST DENIZLI 101.055 1,06 BIST ISTANBUL 106.534 1,32 BIST IZMIR 171.869 1,42 BIST KAYSERI 419.085 -0,33 BIST KOCAELI 236.994 0,46 BIST KONYA 89.064 0,84 BIST TEKIRDAĞ 298.633 0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA