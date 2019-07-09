Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.426 -0,59
BIST ANKARA 108.571 -2,16
BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.426 -0,59
BIST ANKARA 108.571 -2,16
BIST ANTALYA 49.467 2,36
BIST BALIKESİR 53.985 -0,55
BIST BURSA 136.489 -1,04
BIST DENIZLI 79.146 -0,07
BIST ISTANBUL 98.067 -0,95
BIST IZMIR 146.559 -1,84
BIST KAYSERI 310.687 -0,53
BIST KOCAELI 212.796 1,08
BIST KONYA 62.920 -0,79
BIST TEKIRDAĞ 212.573 -0,84
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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