Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.426 -0,59 BIST ANKARA 108.571 -2,16 BIST ANTALYA 49.467 2,36 BIST BALIKESİR 53.985 -0,55 BIST BURSA 136.489 -1,04 BIST DENIZLI 79.146 -0,07 BIST ISTANBUL 98.067 -0,95 BIST IZMIR 146.559 -1,84 BIST KAYSERI 310.687 -0,53 BIST KOCAELI 212.796 1,08 BIST KONYA 62.920 -0,79 BIST TEKIRDAĞ 212.573 -0,84

Kaynak: AA

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)