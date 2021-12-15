Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.826.332.300Garanti Bankası1.973.138.616Kardemir (D)1.654.555.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.826.332.300
Garanti Bankası1.973.138.616
Kardemir (D)1.654.555.287
Şişe Cam1.607.677.246
Yapı ve Kredi Bankası1.294.645.784
Petkim1.199.131.226
Emlak Konut GMYO1.074.981.433
SASA Polyester955.429.124
Koza Altın904.920.570
Ereğli Demir Çelik895.898.069
Akbank814.597.039
ASELSAN778.510.086
Tekfen Holding768.182.234
İş Bankası (C)640.822.067
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası589.839.906
Tüpraş567.778.859
Koç Holding509.217.684
TAV Havalimanları394.704.918
Sabancı Holding382.334.249
Gübre Fabrikaları370.649.647
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title