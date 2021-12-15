Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.826.332.300Garanti Bankası1.973.138.616Kardemir (D)1.654.555.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.826.332.300
|Garanti Bankası
|1.973.138.616
|Kardemir (D)
|1.654.555.287
|Şişe Cam
|1.607.677.246
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.294.645.784
|Petkim
|1.199.131.226
|Emlak Konut GMYO
|1.074.981.433
|SASA Polyester
|955.429.124
|Koza Altın
|904.920.570
|Ereğli Demir Çelik
|895.898.069
|Akbank
|814.597.039
|ASELSAN
|778.510.086
|Tekfen Holding
|768.182.234
|İş Bankası (C)
|640.822.067
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|589.839.906
|Tüpraş
|567.778.859
|Koç Holding
|509.217.684
|TAV Havalimanları
|394.704.918
|Sabancı Holding
|382.334.249
|Gübre Fabrikaları
|370.649.647
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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