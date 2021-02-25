Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:40
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.177.728.919Karsan Otomotiv673.316.711Türk Hava Yolları664.568.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.177.728.919
Karsan Otomotiv673.316.711
Türk Hava Yolları664.568.199
Sasa Polyester601.142.902
Koza Altın537.774.289
Emlak Konut GMYO522.240.052
Kardemir (D)490.820.489
Garanti Bankası419.107.222
Gübre Fabrikaları418.224.871
Odaş Elektrik321.935.583
ASELSAN293.236.527
Tüpraş266.383.308
Pegasus263.267.184
Şişe Cam246.061.720
Turkcell223.659.455
Doğan Holding211.733.224
Vakıflar Bankası209.904.370
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası192.395.982
Ford Otosan187.766.248
Akbank184.326.304
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Zeki Müren Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:52:22. #1.16#
title