Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
25.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.177.728.919Karsan Otomotiv673.316.711Türk Hava Yolları664.568.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.177.728.919
|Karsan Otomotiv
|673.316.711
|Türk Hava Yolları
|664.568.199
|Sasa Polyester
|601.142.902
|Koza Altın
|537.774.289
|Emlak Konut GMYO
|522.240.052
|Kardemir (D)
|490.820.489
|Garanti Bankası
|419.107.222
|Gübre Fabrikaları
|418.224.871
|Odaş Elektrik
|321.935.583
|ASELSAN
|293.236.527
|Tüpraş
|266.383.308
|Pegasus
|263.267.184
|Şişe Cam
|246.061.720
|Turkcell
|223.659.455
|Doğan Holding
|211.733.224
|Vakıflar Bankası
|209.904.370
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|192.395.982
|Ford Otosan
|187.766.248
|Akbank
|184.326.304
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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