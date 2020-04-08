Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Pegasus 537.091.135

ASELSAN 478.425.203

Türk Hava Yolları 438.837.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 537.091.135 ASELSAN 478.425.203 Türk Hava Yolları 438.837.714 Sasa Polyester 409.199.845 Garanti Bankası 313.595.280 İpek Doğal Enerji 212.528.029 Tüpraş 199.965.650 Petkim 128.898.293 Torunlar GMYO 113.905.631 Koza Madencilik 113.493.508 Koza Altın 100.100.247 Yapı ve Kredi Bank. 96.716.736 Akbank 95.308.509 Eczacıbaşı İlaç 94.842.845 Turkcell 94.061.628 İş Finansal Kiralama 87.562.159 Arçelik 70.055.753 İş Bankası (C) 69.154.776 Ereğli Demir Çelik 68.700.591 Halkbank 68.017.538 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA