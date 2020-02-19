19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 606.479.846 ASELSAN 588.827.839 Odaş Elektrik 284.117.550 Kardemir (D) 218.983.306 İş GMYO 216.064.890 Turkcell 201.725.264 Petkim 187.471.285 İpek Doğal Enerji 177.948.901 Şişe Cam 175.934.128 Tüpraş 168.167.250 Koza Altın 155.678.719 Karsan Otomotiv 153.275.686 Koza Madencilik 148.048.910 İş Finansal Kiralama 142.810.675 Yapı ve Kredi Bank. 131.163.733 Türk Telekom 130.550.666 Garanti Bankası 128.621.006 Emlak Konut GMYO 125.854.057 Güneş Sigorta 125.103.116 Halkbank 121.712.464

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)