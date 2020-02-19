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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 606.479.846
ASELSAN 588.827.839
Odaş Elektrik 284.117.

19.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 606.479.846
ASELSAN 588.827.839
Odaş Elektrik 284.117.550
Kardemir (D) 218.983.306
İş GMYO 216.064.890
Turkcell 201.725.264
Petkim 187.471.285
İpek Doğal Enerji 177.948.901
Şişe Cam 175.934.128
Tüpraş 168.167.250
Koza Altın 155.678.719
Karsan Otomotiv 153.275.686
Koza Madencilik 148.048.910
İş Finansal Kiralama 142.810.675
Yapı ve Kredi Bank. 131.163.733
Türk Telekom 130.550.666
Garanti Bankası 128.621.006
Emlak Konut GMYO 125.854.057
Güneş Sigorta 125.103.116
Halkbank 121.712.464
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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