Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası762.535.869 Türk Hava Yolları658.578.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|762.535.869
|Türk Hava Yolları
|658.578.671
|Halkbank
|341.175.973
|Vakıflar Bankası
|216.275.953
|Ereğli Demir Çelik
|215.015.835
|Akbank
|167.091.177
|ASELSAN
|161.447.302
|Petkim
|156.085.288
|Kardemir (D)
|134.229.346
|İş Bankası (C)
|119.694.135
|Tüpraş
|104.180.234
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.765.203
|Vestel
|66.612.076
|Koza Madencilik
|61.802.767
|Türk Telekom
|52.190.677
|Emlak Konut GMYO
|48.433.646
|Koza Altın
|34.868.469
|T.S.K.B.
|34.699.948
|Turkcell
|33.710.265
|Alarko Holding
|32.881.982
Kaynak: AA
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