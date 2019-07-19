Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 762.535.869 Türk Hava Yolları 658.578.671 Halkbank 341.175.973 Vakıflar Bankası 216.275.953 Ereğli Demir Çelik 215.015.835 Akbank 167.091.177 ASELSAN 161.447.302 Petkim 156.085.288 Kardemir (D) 134.229.346 İş Bankası (C) 119.694.135 Tüpraş 104.180.234 Yapı ve Kredi Bank. 80.765.203 Vestel 66.612.076 Koza Madencilik 61.802.767 Türk Telekom 52.190.677 Emlak Konut GMYO 48.433.646 Koza Altın 34.868.469 T.S.K.B. 34.699.948 Turkcell 33.710.265 Alarko Holding 32.881.982

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)