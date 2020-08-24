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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.562 2,14
BIST SINAİ 1.563 0,85
BIST GIDA, İÇECEK 1.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
24.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.562 2,14
BIST SINAİ 1.563 0,85
BIST GIDA, İÇECEK 1.550 0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 591 0,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.100 1,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.245 1,24
BIST TAŞ, TOPRAK 1.182 1,06
BIST METAL ANA 2.639 0,88
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.085 0,42
BIST MADENCİLİK 1.250 -0,26
BIST HİZMETLER 1.003 0,90
BIST ELEKTRİK 61 -0,18
BIST ULAŞTIRMA 1.316 0,89
BIST TURİZM 181 2,01
BIST TİCARET 3.212 1,43
BIST İLETİŞİM 377 0,06
BIST SPOR 710 5,41
BIST İNŞAAT 1.241 -0,41
BIST MALİ 1.160 0,63
BIST BANKA 1.141 -0,05
BIST SİGORTA 5.144 1,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 965 3,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 955 1,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 503 0,77
BIST TEKNOLOJİ 1.648 0,56
BIST BİLİŞİM 530 1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 960 1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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