Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.562 2,14
BIST SINAİ 1.563 0,85
BIST GIDA, İÇECEK 1.
24.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.562
|2,14
|BIST SINAİ
|1.563
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.550
|0,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|591
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.100
|1,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.245
|1,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.182
|1,06
|BIST METAL ANA
|2.639
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.085
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|1.250
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|1.003
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.316
|0,89
|BIST TURİZM
|181
|2,01
|BIST TİCARET
|3.212
|1,43
|BIST İLETİŞİM
|377
|0,06
|BIST SPOR
|710
|5,41
|BIST İNŞAAT
|1.241
|-0,41
|BIST MALİ
|1.160
|0,63
|BIST BANKA
|1.141
|-0,05
|BIST SİGORTA
|5.144
|1,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|965
|3,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|955
|1,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|503
|0,77
|BIST TEKNOLOJİ
|1.648
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|530
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|960
|1,97
Kaynak: AA