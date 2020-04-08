Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.109 0,68
BIST SINAİ 116.345 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 124.120 -0,20
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
08.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.109
|0,68
|BIST SINAİ
|116.345
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.120
|-0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.990
|1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.682
|-0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.504
|0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.851
|0,09
|BIST METAL ANA
|201.477
|-1,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.191
|0,84
|BIST MADENCİLİK
|97.958
|3,08
|BIST HİZMETLER
|77.960
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|3.856
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|115.155
|1,11
|BIST TURİZM
|10.320
|1,54
|BIST TİCARET
|232.518
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|33.196
|2,40
|BIST SPOR
|47.927
|0,44
|BIST İNŞAAT
|97.186
|1,75
|BIST MALİ
|101.046
|0,07
|BIST BANKA
|115.987
|0,08
|BIST SİGORTA
|316.137
|-1,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.223
|0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.417
|0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.623
|0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|115.855
|0,75
|BIST BİLİŞİM
|36.711
|0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.017
|-0,07
Kaynak: AA