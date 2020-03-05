Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.178 0,76
BIST SINAİ 137.132 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 147.044 2,11
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
05.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.178
|0,76
|BIST SINAİ
|137.132
|0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.044
|2,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.765
|-0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.304
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.191
|0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.610
|0,04
|BIST METAL ANA
|233.777
|1,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.824
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|108.889
|0,36
|BIST HİZMETLER
|89.379
|2,51
|BIST ELEKTRİK
|5.134
|1,69
|BIST ULAŞTIRMA
|143.701
|0,92
|BIST TURİZM
|12.865
|0,22
|BIST TİCARET
|241.815
|2,69
|BIST İLETİŞİM
|38.833
|3,37
|BIST SPOR
|72.437
|4,15
|BIST İNŞAAT
|109.154
|1,94
|BIST MALİ
|130.262
|1,31
|BIST BANKA
|154.755
|1,34
|BIST SİGORTA
|398.694
|0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.490
|1,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.363
|1,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.769
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|141.362
|1,20
|BIST BİLİŞİM
|44.406
|0,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|79.864
|5,66
Kaynak: AA