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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.178 0,76
BIST SINAİ 137.132 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 147.044 2,11
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

05.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.178 0,76
BIST SINAİ 137.132 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 147.044 2,11
BIST TEKSTIL, DERİ 51.765 -0,10
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.304 0,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.191 0,39
BIST TAŞ, TOPRAK 82.610 0,04
BIST METAL ANA 233.777 1,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.824 0,35
BIST MADENCİLİK 108.889 0,36
BIST HİZMETLER 89.379 2,51
BIST ELEKTRİK 5.134 1,69
BIST ULAŞTIRMA 143.701 0,92
BIST TURİZM 12.865 0,22
BIST TİCARET 241.815 2,69
BIST İLETİŞİM 38.833 3,37
BIST SPOR 72.437 4,15
BIST İNŞAAT 109.154 1,94
BIST MALİ 130.262 1,31
BIST BANKA 154.755 1,34
BIST SİGORTA 398.694 0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.490 1,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.363 1,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.769 0,60
BIST TEKNOLOJİ 141.362 1,20
BIST BİLİŞİM 44.406 0,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 79.864 5,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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