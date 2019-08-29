Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.320 0,69
BIST SINAİ 111.270 0,78
BIST GIDA, İÇECEK 124.
29.08.2019 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.320
|0,69
|BIST SINAİ
|111.270
|0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.284
|3,96
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.696
|0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.717
|1,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.961
|-0,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.253
|0,81
|BIST METAL ANA
|169.681
|0,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.634
|1,08
|BIST MADENCİLİK
|91.915
|-0,93
|BIST HİZMETLER
|75.229
|0,97
|BIST ELEKTRİK
|3.269
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|140.294
|-0,17
|BIST TURİZM
|6.731
|1,05
|BIST TİCARET
|218.648
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|31.051
|1,81
|BIST SPOR
|32.134
|1,78
|BIST İNŞAAT
|88.181
|0,79
|BIST MALİ
|110.389
|0,52
|BIST BANKA
|133.448
|0,37
|BIST SİGORTA
|277.813
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.559
|1,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.447
|0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.672
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|78.713
|1,80
|BIST BİLİŞİM
|19.741
|0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.378
|1,10
Kaynak: AA