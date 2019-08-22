22.08.2019 13:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.810 -0,23 BIST SINAİ 109.790 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 118.967 -0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 32.515 -0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.099 -0,60 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.639 -0,93 BIST TAŞ, TOPRAK 55.109 0,06 BIST METAL ANA 164.402 1,21 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.658 -2,03 BIST MADENCİLİK 83.964 -0,49 BIST HİZMETLER 73.524 -0,48 BIST ELEKTRİK 3.190 -0,99 BIST ULAŞTIRMA 135.443 0,00 BIST TURİZM 6.515 -0,26 BIST TİCARET 218.575 -1,68 BIST İLETİŞİM 30.184 0,95 BIST SPOR 28.663 -0,15 BIST İNŞAAT 84.000 0,16 BIST MALİ 107.434 -1,08 BIST BANKA 130.213 -1,09 BIST SİGORTA 266.632 -0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.501 -0,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.869 -1,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.045 0,15 BIST TEKNOLOJİ 77.118 -1,44 BIST BİLİŞİM 19.599 -0,88 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.185 3,57

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)