Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.810 -0,23
BIST SINAİ 109.790 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 118.

22.08.2019 13:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.810 -0,23
BIST SINAİ 109.790 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 118.967 -0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 32.515 -0,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.099 -0,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.639 -0,93
BIST TAŞ, TOPRAK 55.109 0,06
BIST METAL ANA 164.402 1,21
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.658 -2,03
BIST MADENCİLİK 83.964 -0,49
BIST HİZMETLER 73.524 -0,48
BIST ELEKTRİK 3.190 -0,99
BIST ULAŞTIRMA 135.443 0,00
BIST TURİZM 6.515 -0,26
BIST TİCARET 218.575 -1,68
BIST İLETİŞİM 30.184 0,95
BIST SPOR 28.663 -0,15
BIST İNŞAAT 84.000 0,16
BIST MALİ 107.434 -1,08
BIST BANKA 130.213 -1,09
BIST SİGORTA 266.632 -0,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.501 -0,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.869 -1,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.045 0,15
BIST TEKNOLOJİ 77.118 -1,44
BIST BİLİŞİM 19.599 -0,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.185 3,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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