Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.810 -0,23
BIST SINAİ 109.790 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 118.
22.08.2019 13:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.810
|-0,23
|BIST SINAİ
|109.790
|-0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.967
|-0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.515
|-0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.099
|-0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.639
|-0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.109
|0,06
|BIST METAL ANA
|164.402
|1,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.658
|-2,03
|BIST MADENCİLİK
|83.964
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|73.524
|-0,48
|BIST ELEKTRİK
|3.190
|-0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|135.443
|0,00
|BIST TURİZM
|6.515
|-0,26
|BIST TİCARET
|218.575
|-1,68
|BIST İLETİŞİM
|30.184
|0,95
|BIST SPOR
|28.663
|-0,15
|BIST İNŞAAT
|84.000
|0,16
|BIST MALİ
|107.434
|-1,08
|BIST BANKA
|130.213
|-1,09
|BIST SİGORTA
|266.632
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.501
|-0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.869
|-1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.045
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|77.118
|-1,44
|BIST BİLİŞİM
|19.599
|-0,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.185
|3,57
Kaynak: AA