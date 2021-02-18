Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,34
|33,50
|8,48
|Ford Otosan
|180,70
|166,60
|8,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,48
|26,52
|7,39
|Sasa Polyester
|48,44
|45,28
|6,98
|Hektaş
|30,22
|28,82
|4,86
|İpek Doğal Enerji
|16,97
|16,20
|4,75
|Türk Traktör
|226,30
|216,60
|4,48
|Halkbank
|6,01
|5,77
|4,16
|Netaş Telekomünikasyon
|34,66
|33,32
|4,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,74
|37,30
|3,86
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,92
|20,34
|2,85
|Koza Madencilik
|19,93
|19,39
|2,78
|Petkim
|5,18
|5,05
|2,57
|Zorlu Enerji
|2,86
|2,79
|2,51
|Pegasus
|74,05
|72,25
|2,49
|Türk Hava Yolları
|12,49
|12,20
|2,38
|Tat Gıda
|11,63
|11,36
|2,38
|Odaş Elektrik
|4,19
|4,10
|2,20
|Mavi Giyim
|52,45
|51,35
|2,14
|Deva Holding
|34,58
|33,94
|1,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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