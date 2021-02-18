Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş36,3433,508,48
Ford Otosan180,70166,608,46
Kordsa Teknik Tekstil28,4826,527,39
Sasa Polyester48,4445,286,98
Hektaş30,2228,824,86
İpek Doğal Enerji16,9716,204,75
Türk Traktör226,30216,604,48
Halkbank6,015,774,16
Netaş Telekomünikasyon34,6633,324,02
Tofaş Oto Fabrikası38,7437,303,86
İş Yatırım Menkul Değerler20,9220,342,85
Koza Madencilik19,9319,392,78
Petkim5,185,052,57
Zorlu Enerji2,862,792,51
Pegasus74,0572,252,49
Türk Hava Yolları12,4912,202,38
Tat Gıda11,6311,362,38
Odaş Elektrik4,194,102,20
Mavi Giyim52,4551,352,14
Deva Holding34,5833,941,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Kadir Topbaş Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Dizdar Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:26:11. #1.14#
title