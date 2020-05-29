Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,83 1,67 9,58 ...
29.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,83
|1,67
|9,58
|Gübre Fabrikaları
|22,24
|21,42
|3,83
|Mavi Giyim
|44,94
|43,30
|3,79
|Brisa
|11,25
|10,90
|3,21
|Vestel
|14,19
|13,79
|2,90
|T.S.K.B.
|1,08
|1,05
|2,86
|Borusan Mannesmann
|10,53
|10,27
|2,53
|Tat Gıda
|9,18
|8,98
|2,23
|Gözde Girişim
|4,05
|3,98
|1,76
|Ege Endüstri
|562,40
|553,20
|1,66
|Torunlar GMYO
|2,57
|2,53
|1,58
|Tekfen Holding
|14,24
|14,02
|1,57
|Net Holding
|2,28
|2,25
|1,33
|Aksa Enerji
|4,58
|4,52
|1,33
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|10,34
|1,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,88
|5,81
|1,20
|Garanti Bankası
|7,87
|7,78
|1,16
|Alarko Holding
|5,12
|5,07
|0,99
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,89
|0,77
|Albaraka Türk
|1,36
|1,35
|0,74
Kaynak: AA