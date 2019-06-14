Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
BIST 100) En çok yükselen ilk 20
Kapanış Önceki kapanış Değişim ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış
|Önceki kapanış
|Değişim
|Sasa Polyester
|6,64
|6,31
|5,23
|Pegasus
|37,60
|36,60
|2,73
|Polisan Holding
|2,76
|2,70
|2,22
|Vestel
|9,82
|9,62
|2,08
|Tekfen Holding
|26,14
|25,62
|2,03
|Hektaş
|12,77
|12,52
|2,00
|MLP Sağlık
|11,87
|11,65
|1,89
|Parsan
|13,44
|13,20
|1,82
|Türk Traktör
|28,28
|27,82
|1,65
|Karsan Otomotiv
|1,23
|1,21
|1,65
|Çemaş Döküm
|0,70
|0,69
|1,45
|Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,72
|1,39
|Bim Mağazalar
|78,50
|77,50
|1,29
|Netaş Telekom.
|6,37
|6,29
|1,27
|Good-Year
|2,56
|2,53
|1,19
|Şok Marketler
|8,83
|8,73
|1,15
|TAV Havalimanları
|25,90
|25,62
|1,09
|Koza Madencilik
|7,80
|7,72
|1,04
|İş GMYO
|0,98
|0,97
|1,03
|İş Bankası (C)
|5,02
|4,97
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Uluslararası şirketlerden gıdada çifte standart! İngiltere'de süt oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 1
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı