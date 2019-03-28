Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 5,88 5,53 6,33 Ülker Bisküvi 17,15 16,30 5,21 Şişe Cam 5,96 5,74 3,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 1,96 3,57 Ereğli Demir Çelik 9,13 8,83 3,40 Soda Sanayii 7,72 7,48 3,21 Bim Mağazalar 78,45 76,30 2,82 Doğan Holding 1,11 1,08 2,78 Sabancı Holding 7,58 7,38 2,71 Garanti Bankası 7,90 7,70 2,60 İş Bankası (C) 5,50 5,37 2,42 İndeks Bilgisayar 6,76 6,61 2,27 Kordsa Teknik Tekstil 10,62 10,39 2,21 Hektaş 10,42 10,20 2,16 Emlak Konut GMYO 1,54 1,51 1,99 Netaş Telekom. 8,09 7,94 1,89 Ford Otosan 46,58 45,76 1,79 TAV Havalimanları 23,92 23,50 1,79 Tofaş Oto. Fab. 16,66 16,39 1,65 Trakya Cam 3,32 3,27 1,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)